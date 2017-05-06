صورة الملاك السوري إيلان على عملة وطنية

في لفتة إنسانية، وبمناسبة الذكرى الـ 100 لاستقلالها، طبعت #فنلندا على عملتها الوطنية صورة لجندي تركي احتضن #الطفل_السوري #إيلان_الكردي، الذي قضى في عام 2015 غرقا قبالة السواحل التركية في بحر #إيجه، خلال محاولة عائلته الوصول إلى #أوروبا.

وبحسب قناة NTV التركية، فإن صورة الطفل إيلان و #الجندي_التركي طبعت على العملة، في رسالة أرادت منها الحكومة لفت الانتباه إلى ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفل السوري مات غرقا في منطقة بودروم التركية، يوم 2 أيلول/سبتمبر 2015، خلال رحلة الهجرة مع أهله إلى أوروبا، وغرق أيضا خلال المأساة أخوه وأمه.

وأدى انتشار الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي في حينها إلى ردود أفعال عالمية واسعة، تضامنا مع اللاجئين الذين يضطرون إلى ركوب البحر هربا من الحرب في #سوريا.