من هو رياض سيف رئيس الائتلاف السوري الجديد؟

انتخب أعضاء #الائتلاف_السوري المعارض #رياض_سيف رئيساً للائتلاف في ختام اجتماع الهيئة العامة بدورتها الـ33 في اسطنبول.

وانتخبت الهيئة العامة رياض #سيف، بعد اقتصار المنافسة بينه وبين الرئيس السابق #خالد_خوجة. كما تم انتخاب #سلوى_كتاو نائباً للرئيس و #نذير_الحكيم أمينا عاما.

ويحظى رياض سيف بتوافق كبير بين أعضاء الهيئة العامة، وهو أحد الأعضاء المساهمين في تأسيس #الائتلاف والمجلس الوطني حين كان موجوداً في #دمشق.

وسُجن سيف في سجون #النظام_السوري لمدة 8 سنوات، بسبب مواجهته الفساد وإطلاقه مشروع #ربيع_دمشق مع سوريين آخرين.