صورة بالأقمار الاصطناعية.. طائرة "أواكس" روسية في سوريا

كشفت صورة التقطها #قمر_اصطناعي إسرائيلي قيام #روسيا بإعادة نشر طائرة واحدة على الأقل في أجواء #سوريا من طراز "أواكس A-50"، وهي طائرة متقدمة ومتخصصة في الإنذار المبكر والتحكم.

وتُظهر الصور التي التقطت في 3 مايو/أيار بواسطة القمر الاصطناعي الإسرائيلي "إيمجيسات إنترناشونال إيروس بي"، #الطائرة_الروسية المتطورة وهي رابضة في قاعدة #اللاذقية الجوية بسوريا، نقلا عن موقع defensenews.com.

ونشرت روسيا طائرتها المتقدمة في سوريا بعد نحو شهر من #هجوم_صاروخى_أميركي بصواريخ من طراز #توماهوك استهدف #قاعدة_جوية رئيسية للنظام.

وتعزز طائرات "أواكس" الروسية من قدرة #موسكو على الدفاع عن كامل المجال الجوي السوري ضد الطائرات أو الهجمات الصاروخية.

وكانت تقارير قد أكدت قيام روسيا بنشر هذه الطائرة في سوريا أواخر عام 2015، ولكن #الجيش_الروسي أعادها إلى قواعدها، بعد إعلان الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين في مارس 2016 خفضاً جزئياً في #القوات_الروسية العاملة في سوريا.

وقبل أسبوع، أعلن سيرغي رودسكوي، المسؤول البارز في وزارة الدفاع الروسية، رئيس إدارة عمليات هيئة الأركان الروسية، أن موسكو نشرت "نظاماً متعدد المستويات للرقابة" يستطيع كشف التهديدات العدائية في المجال الجوي السوري.

وتم تطوير نسخة A-50U من الطائرات، التي أنتجتها من قبل شركة "بيريف" الروسية، لرصد التهديدات الجوية على مسافة 650 كيلومتراً والأهداف الأرضية على مدى 300 كيلومتر.

وتعمل الطائرة بشكل فريد كمركز قيادة، حيث يمكنها توجيه نحو 12 طائرة مقاتلة وقاذقة قنابل وطائرة اعتراضية، والعمل ضد الأهداف الأرضية والسفن.

والطائرة المذكورة هي الأحدث روسيا، لتنفيذ مهام الإنذار المبكر، ومصنع الطائرات "بيريف" الذي طورها يقع في مدينة تاغانروغ الروسية.

وتمتلك الطائرة القدرة أيضاً على اكتشاف الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض لتفادي #الرادارات وذلك على مسافة تتراوح من 200 إلى 400 كيلومتر.