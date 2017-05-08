ممثلة سورية يعرفها الملايين وشيّعها 9 أشخاص فقط!

توالت ردود الأفعال التي عبّرت عن استياء شديد من الطريقة، التي تم فيها تشييع الفنانة السورية #نجاح_حفيظ، والمعروفة بدور "فطوم حيص بيص" والتي أعلن عن وفاتها في مستشفى ابن النفيس بدمشق، السبت الماضي.

فقد أعلن أحد الفنانين، وكان من بين المشيعين، أن عدد الحاضرين في الجنازة، اقتصر على "9 أشخاص"، كان هو واحداً منهم. مشيراً إلى وجود سيارتين، وحسب، في ذلك التشييع الذي أثار ردود أفعال مستاءة من طريقة تشييع فنانة عرفها الجمهور العربي، منذ عقود، وتعلّق بأدوارها التي كان أحبّها إلى نفسه، دور "فطوم حيص بيص" ذائع الصيت.

وتم إخراج نعش الفنانة الراحلة، من مستشفى ابن النفيس، بدمشق، بوجود عدد ضئيل للغاية، من المشيعين.

ويظهر #فيديو منشور على #وسائل_التواصل_الاجتماعي، عدد حضور المشيعين لدى إخراج نعش الفنانة الراحلة من المستشفى. حيث بدا فيه 5 أشخاص يحملون الجثمان، بينما يتولى شخصان أو 3 تصوير المشهد بهواتفهم المحمولة، ويحيط بهم بعض من ممرضات المستشفى وبعض العابرين.

وبسبب شدّة الانتقادات التي وجهت لنقابة فنانين الأسد، على إهمالها غير المسبوق لتشييع فنانة هي من مؤسسات الدراما في سوريا، ومن مؤسسات نقابة الفنانين، اضطرت النقابة أن تصدر توضيحاً، تكشف فيه أن شاركت بالتشييع من خلال "نائب نقيب الفنانين هادي بقدونس".

ودافعت #نقابة_فناني_الأسد عن نفسها، بأنها تكفّلت بنفقات "المستشفى والجنازة وصالة التعازي!" كما قالت في بيانها الذي نشرته، أمس الأحد. مفتتحة بيانها بعبارة "لمن يصطاد بالماء العكر".

وفي الوقت الذي حاولت فيه نقابة فناني الأسد، أن تثبت حضورها في مراسم تشييع الفنانة الراحلة نجاح حفيظ، أثبت #البيان اقتصار التشييع في الجنازة، على 9 أشخاص، وحسب، بعدما ذكرت أسماء الحاضرين، واحداً واحداً! .

وكان بيان نقابة فناني الأسد، شهادة رسمية على ظاهرة "إهمال" الفنانين الكبار، في سوريا، بعدما دوّنت أسماء الحاضرين الذين بلغوا 9 أشخاص.

وطلبت نقابة فناني الأسد، في بيانها، التماس العذر لمن لم يستطع حضور الجنازة!.

وكان تشييع الفنانة #هالة_حسني التي سبقت نجاح حفيظ، برحيلها، والذي أعلن عنه بتاريخ 28 من شهر أبريل الفائت، قد شهد غياباً واسعاً لـ #الفنانين_السوريين عن مراسم التشييع. حيث اقتصر تشييعها على عدد قليل للغاية أثار انتقادات واسعة، من خلال تعليقات رواد #مواقع_التواصل الاجتماعي.