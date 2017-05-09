النظام السوري يقصف مواقع للمعارضة قرب حدود الأردن

ذكر معارضون أن طائرات مقاتلة حكومية سورية قصفت مواقع لمقاتلي المعارضة قرب الحدود الأردنية، لتقترب الحرب بذلك من #الأردن جار سوريا الجنوبي المتحالف مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أردني إن الغارات الجوية التي وقعت نحو الساعة الثالثة صباحاً (0000 بتوقيت غرينتش) هي الأولى التي تقع قرب هذا الجزء من الحدود. وجاءت بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية السوري، الأردن من إرسال قوات إلى بلاده.

ونشطت في الآونة الأخيرة جماعات معارضة مدعومة من الغرب تعمل تحت راية ما يسمى بالجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر في هذه المنطقة الصحراوية القريبة من الحدود مع الأردن و #العراق لقتال تنظيم #داعش.

4 غارات استهدفت فصيلا من الجيش الحر

وقال طلاس السلامة قائد جيش أسود الشرقية، وهو فصيل من #الجيش_السوري_الحر مدعوم من الغرب، يقاتل في #الصحراء_السورية على الحدود مع الأردن، إن "طيران النظام قصفنا بأربع غارات".

وأضاف السلامة أن ضربة جوية أصابت منطقة حدودية تأوي فيها الجماعة المعارضة أسر المقاتلين، وأصابت ضربات أخرى موقعاً لمقاتلي المعارضة على مسافة 8 كيلومترات من مخيم الركبان، الذي يضم أكثر من 80 ألف لاجئ.

وأوضح السلامة، الذي تعرض فصيله لهجوم طائرات روسية العام الماضي أثار غضب وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون) والأردن، أن غارات اليوم لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وتابع أن مقاتلي المعارضة ردوا بإطلاق صواريخ على #مطار_خلخلة العسكري شمال شرقي مدينة #السويداء التي تسيطر عليها الحكومة.

وقالت مصادر مخابرات غربية إن جماعات الجيش السوري الحر الممولة والمجهزة من غرفة عمليات غربية عربية تعمل من عمان بالأردن تلقت المزيد من الدعم في الأسابيع القليلة الماضية، في إطار حملة لإخراج تنظيم داعش من المنطقة.