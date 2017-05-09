بالصور.. داعش يذبح ضابط مخابرات روسياً وموسكو تنفي

ذكر موقع "سايت" الإلكتروني لمراقبة نشاط المتشددين على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم #داعش بث مقطع فيديو يظهر #ذبح رجل وصفه بأنه #ضابط #مخابرات #روسي أمسك به المتشددون في سوريا.

ونقلت وكالت أنباء روسية عن وزارة #الدفاع الروسية، الثلاثاء، نفيها ما زعمه تنظيم داعش عن ذبح الضابط الروسي.

وجاء الفيديو الذي بثه داعش باللغة #الروسية ومدته 12 دقيقة ونشر في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية عام 1945 بعروض عسكرية. ويظهر فيه رجل بملابس سوداء راكعا في منطقة صحراوية، ويحث "العملاء" الروس الآخرين على الاستسلام.

وقال تعليق صوتي في الفيديو قبل أن يذبح متشدد ملتحٍ من داعش الرجل بسكين "وصدق هذا الأحمق وعود دولته بعدم التخلي عنه وإن وقع في الأسر".

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل ولا هوية الرجل، ولم يتضح متى تمت عملية القتل.

وتدعم القوات الروسية الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي معارضة ومتشددين يسعون للإطاحة به. ويعرض الفيديو لقطات لما وصفها بأنها آثار قصف روسي في سوريا.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن نحو 30 عسكريا روسيا قتلوا منذ أن بدأ الكرملين عمليته في سوريا في سبتمبر/أيلول 2015.