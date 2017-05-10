سوريا.. مقتل 11 بينهم 4 أطفال في غارات شمالي الرقة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن ضربات جوية قتلت 11 شخصا على الأقل، بينهم 4 أطفال، في قرية شمالي مدينة #الرقة السورية الليلة الماضية.

وأضاف المرصد الذي يراقب الحرب أن طائرات يعتقد أنها تابعة لتحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم #داعش، قصفت قرية الصالحية قبل منتصف الليل، ما أسفر عن إصابة بعض المدنيين بجروح.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للتعليق. وقال الجيش الأميركي إنه يبذل "جهودا استثنائية" لتجنب قتل مدنيين أثناء عمليات قصف في #سوريا و #العراق.

ويدعم #التحالف مقاتلين سوريين بضربات جوية وقوات خاصة في إطار حملة لعزل مدينة الرقة، مركز عمليات التنظيم المتشدد في سوريا، واستعادة السيطرة عليها.

وانتزعت قوات #سوريا_الديمقراطية المدعومة من التحالف، السيطرة على أراض من التنظيم، وتقدمت صوب الرقة من جهات الشمال والشرق والغرب.

وقال المرصد إن ضربات جوية يعتقد كذلك أن التحالف نفذها في وقت سابق هذا الأسبوع، قتلت 10 أشخاص كانوا يقودون سيارات في مناطق صحراوية تربط الأجزاء التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة الرقة مع ريف حماة القريب.