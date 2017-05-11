ردا على تسليح قسد.. أردوغان قد يهاجم الكردستاني بالعراق

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ما خسره الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان مع القرار الأميركي بتسليح أكراد #سوريا قد يحصده بالحصول على ضوء أخضر للهجوم على حزب العمال الكردستاني في العراق.

وبنَت الصحيفة قراءتها على تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدرم الذي عقّب على قرار #أميركا بالقول إن تبعاته ستكون "سلبية"، وهذا ما سيشرحه أردوغان للرئيس الأميركي دونالد #ترمب خلال لقائهما المقبل.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن أردوغان سينتزع ضوءاً أخضر أميركياً لمحاربة حزب #العمال_الكردستاني في #العراق.

وفيما ضرب العمال #الكردستاني بالعراق قد يحقق بعضاً من الأهداف التركية إلا أنه لا يمنع قيام منطقة كردية مستقلة قرب حدود #تركيا مع سوريا.

لكنّ ضرب العمال الكردستاني بالعراق بالمقابل سيمنع الأكراد من التوسع بالمنطقة بين العراق وسوريا.

وبالتالي، فإن #إيران ستتأثّر سلبياً، حيث إن ما بنَت عليه بعلاقاتها مع العمال الكردستاني واستغلال ذلك لفتح ممر لها عبر العراق و #شمال_سوريا وصولا إلى البحر المتوسط لن يحصل، متى قُطعت الطريق أمام الحكم الذاتي الكردي بين العراق وشمال سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا #الولايات_المتحدة إلى التراجع فورا عن قرار تسليح المقاتلين #الأكراد، والمنضوين ضمن #قوات_سوريا_الديمقراطية #قسد، في سوريا والذين تصنفهم أنقرة إرهابيين.

وعن هذا الموضوع قال الرئيس التركي: "قتال #داعش يجب ألا يتم من قبل منظمة إرهابية أخرى، هذا سيعرّض مستقبل سوريا والمنطقة للخطر. نريد تصديق أن حلفاء تركيا سينحازون لأنقرة وليس للمنظمات الإرهابية. وسأعبر بالتفصيل عن موقفنا وقلقنا بشأن هذا القرار لرئيس الولايات المتحدة ترمب يوم 16 مايو/أيار".