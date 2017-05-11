10 ملايين دولار "أميركية" لمن يكشف مكان الجولاني

أعلنت #الخارجية_الأميركية عن تخصيص 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح تحديد مكان #أبو_محمد_الجولاني قائد تنظيم "جبهة فتح الشام" #النصرة سابقاً في سوريا.

كما أوضحت الوزارة في بيانها الصادر الأربعاء "أنها المرة الأولى" التي تستهدف فيها #مكافأة من الخارجية الأميركية مسؤولاً في هذه المجموعة.

وكانت "فتح الشام"، فرع القاعدة في سوريا، تطلق على نفسها سابقا اسم "جبهة النصرة".

وتقول المجموعة إنها قطعت علاقاتها مع #القاعدة منذ 2016، لكن #واشنطن مستمرة باستخدام تسمية "جبهة النصرة" ولا تصدق ما تقوله هذه المجموعة.

إلى ذلك، أكدت الخارجية الأميركية بحسب فرانس برس "أن جبهة النصرة لا تزال فرع القاعدة في سوريا".

وهي ثاني أكبر مجموعة متطرفة بعد #تنظيم_داعش.

وكانت "فتح الشام" قد أعلنت في نهاية كانون الثاني/يناير 2017 اندماجها مع 4 مجموعات أخرى ضمن مجموعة أطلق عليها "هيئة تحرير الشام".

وشنت #الولايات_المتحدة مؤخراً سلسلة غارات جوية في سوريا استهدفت هذه المجموعة ما أدى إلى مقتل العديد من قياداتها ومسلحيها.