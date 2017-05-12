استكمال عملية إجلاء المدنيين والمقاتلين من حي برزة

انتهت اليوم عملية إجلاء الدفعة الثانية من #حي_برزة شرق #العاصمة_السورية بعد توقف دام ثلاثة أيام، وشملت عملية إجلاء الدفعة الثانية، إخراج حوالي 700 مدني بينهم 150 مقاتلاً و550 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

فبعد توقف دام ثلاثة أيام عاد تفعيل مشروع إجلاء مناطق المعارضة في محيط العاصمة السورية.

وبحسب #المرصد_السوري_لحقوق_الإنسان فإن عملية إجلاء الدفعة الثانية من المهجرين من برزة اكتملت بخروج مئات المدنيين على متن 12 حافلة.

وذكرت تقارير المرصد السوري أن حوالي 700 شخص تضمنهم قرار التهجير من برزة إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في إدلب وحملت الحافلات على متنها 150 مقاتلاً إلى جانب 550 مدنيّ، بينهم #رجال وأطفال ونساء .

وكانت عملية إجلاء أهالي حي برزة قد توقفت ثلاثة أيام، بسبب امتناع النظام عن تنفيذ شروط الصفقة الخاصة بالإفراج عن عدد من المعتقلين لتعود العملية إلى مسارها بعد وعود تلقاها القائمون على حي برزة بالإفراج عن المعتقلين في وقت لاحق.

ولم يقتصر #التهجير فقط على حي برزة، إذ شوهدت حافلات تقل مدنيين ومقاتلين وهي تغادر حي تشرين.

وفيما تستكمل عمليات الإجلاء في حيي برزة و #تشرين يزداد الحديث عن مصير حي #القابون وعما إذا كان مشروع التهجير ممكناً في ظل الانقسامات الداخلية بين المقاتلين، حيث يرى نفر منهم وجوب القتال حتى آخر رمق فيما يفضل النفر الآخر القبول بشروط الإجلاء إلى شمال #سوريا.