روسيا لا تستبعد مشاركة واشنطن بمراقبة مناطق خفض التوتر

رحّب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأي مساهمة أميركية تتعلق بإقامة #مناطق_خفض_التوتر في #سوريا.

وأشار #لافروف في تصريح للصحافيين إلى أنه لا يستبعد احتمال مشاركة #الولايات_المتحدة في مراقبة هذه المناطق، لكنه اعتبر أنه ينبغي الاتفاق على ذلك مع جميع الأطراف المعنية، وأن يكون مقبولاً للنظام السوري في المقام الأول.

وأكد لافروف أن الدول الراعية لاتفاق #خفض_التوتر ستعقد اجتماعاً بعد أسبوعين لبحث مزيد من التفاصيل.

وقبل أسبوع وقعت #موسكو وطهران، حليفتا النظام السوري، وأنقرة الداعمة للفصائل #المعارضة اتفاقاً في العاصمة الكازاخستانية، ينص على إنشاء أربع "مناطق لتخفيف التصعيد" في ثماني محافظات سورية، على أن يصار فيها إلى وقف القتال والقصف. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة.