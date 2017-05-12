سوريا.. خروقات في مناطق "تخفيف التصعيد"

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق #تخفيف_التصعيد يومه السادس، سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان خروقات عدة.

وأفاد بوقوع اشتباكات في محور حي تشرين بأطراف دمشق الشرقية، بين الفصائل المقاتلة وقوات #النظام_السوري. وفي الأطراف الشمالية الشرقية لحي القابون، قتل وأصيب ما لا يقل عن 8 عناصر من قوات النظام.

وردت قوات النظام بقصف مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، فيما استهدف الطيران الحربي بالرشاشات الثقيلة مناطق في قرية القنطرة بالريف الجنوبي لحماة.

وقبل أسبوع وقعت #موسكو وطهران، حليفتا النظام السوري، وأنقرة الداعمة للفصائل #المعارضة اتفاقاً في العاصمة الكازاخستانية ينص على إنشاء أربع "مناطق لتخفيف التصعيد" في ثماني محافظات سورية، على أن يصار فيها إلى وقف القتال والقصف. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة.