فنانة حذّرت من أفكار قد تعرّضها للشنق ثم زارت إيران

التقطت الفنانة السورية وخبيرة التجميل الموالية لنظام #الأسد، #ولاء_مرعشلي، صورة لنفسها مع عَلَم #إيران، لدى زيارتها إلى الأخيرة، ونشرتها على صفحتها الفيسبوكية بتاريخ الرابع من الجاري وكتبت فوقها: "من وسط إيران.. هنا #سوريا ".

كما سبق والتقطت "سيلفي" في إيران، بعد إبعاد حجابها قليلا عن وجهها، وكتبت أن إيران بالنسبة إليها "أكثر من شقيقة" بل إنها "تشبه سوريا كثيراً"، وتمنّت لو كان #الإيرانيون يتكلمون باللهجة اللاذقانية. كونها تنحدر من محافظة #اللاذقية السورية.

الفنانة السورية وخبيرة التجميل، عادت من إيران بعدما انتهت من الاتفاق على إقامة مشاريع تجميل، في ذلك البلد. على حد ما صرّحت به لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أمس الخميس.

ومرعشلي سبق لها العمل في #الدراما_السورية في أعمال مختلفة. وظهرت في مسلسل "مرايا" ذائع الصيت، ومسلسل "ياسمين عتيق" و"جرن الشاويش" و"طالع الفضة" و"أسمهان" وأعمال مختلفة أخرى.

إلا أنها انتقدت بشدة، العمل في مهنة التمثيل، حسب ما صرّحت به لموقع إلكتروني تابع لنظام الأسد، يدعى "بلدنا نيوز" الذي نشر خبراً عن الفنانة وهي "ترفع" علم إيران، ثم قيامها بإعادة نشر ذلك الخبر على حسابها الفيسبوكي متوجهة بالشكر للموقع ولصاحبه الذي هو ابن سفير الأسد السابق لدى الأردن، اللواء الاستخباراتي بهجت سليمان، والمطرود من المملكة بصفته شخصاً غير مرغوب فيه.

ولدى سؤالها لماذا لم تتابع عملها في مهنة التمثيل أجابت: "لأن #الموهبة لا تصلح أن تكون بزنس، وللأسف الشديد إننا في زمن التجميل، زمن الممثلة الجميلة ذات الجسد المتناسق وليس الموهبة". على حد قولها للمصدر السابق.

مرعشلي التي تمنت لو كان الإيرانيون يتحدثون باللهجة اللاذقانية، كانت نجت من عملية خطف، في محافظة اللاذقية، معقل آل الأسد، في شهر فبراير المنصرم. على ما ذكرته مجلة "لها" في خبر عن الحادثة بتاريخ 18 فبراير 2017، وعلى ما ذكرته الفنانة ذاتها على صفحتها الفيسبوكية، مؤكدة أنها تعرّضت لمحاولة خطف أو سرقة، خسرت بموجبها هاتفها النقّال من نوع آيفون. معلنة أنها اضطرت لدخول المستشفى لتتلقى علاجاً من الآثار النفسية التي أصابتها بعد محاولة الخطف أو السرقة، فتناولت "بعض المهدئات" في المستشفى، على ما ذكرته في منشورها الفيسبوكي في 17 من فبراير الماضي، وعلى ما ذكرته مجلة "لها" في خبرها عن الحادثة، مشيرة إلى أن الممثلة اضطرت للصراخ "بشكل هستيري" لإبعاد المنفّذين وإخافتهم مما دفعهم إلى الهرب.

وفجأةً، وبدون سابق إنذار، ودون أن توضح مغزى تحذيرها الذي سيلي، كتبت مرعشلي، بعد مرور شهر كامل على محاولة اختطافها: "تدور في رأسي أفكار، إذا نفّذتها، ستؤدي بي إلى الإعدام شنقاً". حسب ما نشرته في 18 مارس المنصرم على حسابها الفيسبوكي.

ولم توضح الفنانة مرعشلي ماهية تلك الأفكار التي إذا نفّذتها فإنها ستعدم شنقاً، كما قالت. إلا أنها في الأيام القليلة التي تلت هذا التحذير، ظهرت فجأة في إيران، بين نهاية شهر إبريل وبداية شهر مايو، معلنة عن نجاحها بافتتاح مراكز تجميل في #طهران، وأنها أنهت الترتيبات لافتتاح الفرع الأول لها هناك، والذي سيتم في الفترة المقبلة، على حد تصريحاتها لوسائل إعلام محلّية موالية لنظام الأسد.

واحتفت صفحات موالية للنظام السوري، على #وسائل_التواصل_الاجتماعي، بظهور مرعشلي واضعةً #العلم_الإيراني على كتفها. وقامت الفنانة وخبيرة التجميل بنشر عدة فيديوهات التقطتها بكاميرا الموبايل، عن زيارتها طهران، وهي ترتدي الحجاب الذي "اشتكت" منه في أحد الفيديوهات الذي لا يزال مرفوعاً على صفحتها الفيسبوكية.