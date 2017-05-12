"سوريا الديمقراطية": هجوم الرقة بعد أسابيع

قالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة، إنها ستبدأ قريباً هجوماً لاستعادة مدينة الرقة من قبضة تنظيم داعش وتوقعت أن يمدها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأسلحة من بينها عربات مدرعة عند بدء الهجوم.

وقال عبد القادر هفيدلي القيادي بقوات سوريا الديمقراطية إن الهجوم سيكون في الفترة المقبلة لكنه لم يحدد موعدا بعينه وعبر عن اعتقاده أن دخول واقتحام المدينة سينطلق مع بداية الصيف. وكان يتحدث في مؤتمر صحفي من مدينة #الطبقة التي استعادتها قوات سوريا الديمقراطية في الآونة الأخيرة من داعش.

وتابع أنه في بداية دخول المدينة سيكون هناك بالطبع وكما وعد التحالف بقيادة واشنطن دعما في صورة أسلحة متخصصة وعربات مدرعة وغيرها.