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مقتل قياديين بارزين من ميليشيا حزب الله في سوريا

المصدر: دبي – قناة العربية
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اعترف #حزب الله اللبناني بمقتل اثنين من قيادييه في #سوريا حيث تقاتل الميليشيا منذ عدة أعوام إلى جانب #نظام_الأسد.

وقالت مواقع مقربة من الحزب إن القيادي الميداني #علي_محمد_بيز الملقب بـ #الحاج_أبو_حسن، والقيادي #حسين_سامي_رشيد الملقب بـ #الحاج_باقر قُتلا في سوريا دون أن تحدد متى وتفاصيل مقتلهم.

وينحدر أبو باقر من بلدة #مجدل_زون في جنوب #لبنان، فيما ينحدر أبو حسن من بلدة #مشغرة البقاعية.

وبحسب آخر تعداد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل في الحرب بسوريا أكثر من 1500 من عناصر حزب الله، بالإضافة لعدد لا يحصى من الجرحى، بينما لا توجد إحصاءات رسمية، خصوصاً في ملف المعوّقين.

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