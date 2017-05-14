استقالة جماعية تنهي حقبة القيادة القومية في حزب الأسد

أكدت وكالة "سانا" في خبر لها، الأحد، أنباء كانت قد تسربت عن حل ما يعرف بالقيادة القومية لـ #حزب_البعث العربي الاشتراكي، في #سوريا .

وقالت الوكالة إن أعضاء " #القيادة_القومية " قد تقدموا جميعاً باستقالاتهم، وإنه تم الاتفاق على صيغة أخرى غير صيغة القيادة القومية التي حلّت، وهي صيغة "مجلس قومي بديل لصيغة القيادة القومية"، ويحمل صفة استشارية، حسب تأكيد الوكالة، ونقلاً عن بيان صادر عن المؤتمر القومي للحزب، اليوم الأحد.

وكانت قد تسرّبت معلومات من العاصمة السورية، بحلّ القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهو الحزب الذي يستولي بموجبه #النظام_السوري على السلطة منذ أول ستينيات القرن الماضي.

وعقد حزب البعث العربي الاشتراكي، مؤتمره الرابع عشر، في دمشق، اليوم الأحد، بعد انقطاع دام 37 عاماً. حيث كان آخر مؤتمر "قومي" للبعث عام 1980.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام #الأسد، أن حل #القيادة_القومية للحزب المذكور، سيستبدل بـ"مجلس قومي استشاري" ينوب عن القيادة التي حلّت، أخيراً.

وكان إعلام "حزب الله" اللبناني، أول من تطرق إلى حل القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، في خبر لصحيفته "الأخبار" في شهر يناير من عام 2016 تطرقت فيه إلى سبب حل القيادة القومية للبعث: "سبب حل تلك المؤسسات والهياكل الحزبية يعود إلى افتقادها أي مضمون عملي على أرض الواقع". كما قالت الصحيفة في خبرها، وقتذاك. والتزمت مصادر النظام السوري الصمت إزاء ذلك الخبر.

يشار إلى أن مفهوم "القيادة القومية" لحزب البعث، يعني العلاقات ما بين كيانات هذا الحزب في البلدان العربية التي كان له وجود فيها.

ويرجّح أن يظل رئيس النظام السوري بشار الأسد، على قيادة ما سمّي "المجلس الاستشاري القومي".

وكانت جهات تابعة لحكومة الأسد قد تسلّمت مكاتب وممتلكات تابعة لما يعرف بالقيادة القومية، في عام 2016، وألحقتها بما يعرف بالقيادة القطرية. ونقل عن بعض أعضاء "القومية" مفاجأتهم لذلك القرار.

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية، في موضوع لها تعليقاً على الخبر الذي تسرّب، سابقاً، عن حل القيادة القومية لحزب البعث، بتاريخ 22 من يناير 2016، إنه في حال صحت هذه الأنباء عن حل القيادة القومية فإن ذلك سيكون "اعترافاً من المدرسة البعثية بنهاية الطريق التي طال إنكارها".

وكانت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد قد "مهّدت" لخبر حل قيادة البعث القومية، في موضوع لها في 11 من الجاري، تحدثت فيه عن حل القيادة القومية للبعث، وأن الأسد سيكون رئيساً على المجلس البديل لتلك القيادة.