بوتين ينتقد أميركا: لا ضرورة لتسليح أكراد سوريا

أعلن #الرئيس_الروسي #فلاديمير_بوتين، الاثنين، أن #روسيا لا ترى ضرورة لتزويد #الأكراد_السوريين بالسلاح.

وقال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الصينية بكين إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع الأكراد السوريين، وليس هناك ما يدعو #تركيا للقلق.

وكانت واشنطن أكدت الأسبوع الماضي عزمها تزويد قوات " #سوريا_الديمقراطية"، ومن بين مكوناتها فصائل كردية، بالسلاح، تمهيداً لبدء معركة تحرير مدينة #الرقة السورية من تنظيم داعش.

واعترضت أنقرة على الخطوة، وأبدت مخاوفها من تسليح جماعات كردية تصنفها في خانة الإرهاب.

وإلى ذلك، اعتبر الرئيس الروسي بوتين أن التجربة الصاروخية التي أجرتها #كوريا_الشمالية، الأحد، بأنها "خطيرة" داعياً في الوقت نفسه إلى الامتناع عن تخويف بيونغ يانغ وتسوية القضية سلمياً.

وقال بوتين: "نعارض بشكل قاطع توسيع نادي القوى النووية، بما يشمل كوريا الشمالية. ونعتبر التجربة خطيرة ومسيئة وستأتي بنتائج عكسية ونعارضها".

ولكنه أضاف: "يجب الكف عن تخويف كوريا الشمالية والعمل على التوصل إلى حل سلمي لهذه المسألة".