على خطى درع الفرات.. أنقرة تخطط لتأسيس "الفيلق الأول"

على خطى #درع_الفرات، تنوي #تركيا البدء بعملية جديدة أسمتها #درع_إدلب، إضافة إلى مساعٍ تركية لتأسيس #الفيلق_الأول الذي سيضم فصائل من #المعارضة_السورية.

وتقول المصادر إن أنقرة تسعى إلى تأسيس "الفيلق الأول" التابع لفصائل المعارضة المسلحة السورية، هذا الفيلق سيضم 17 فصيلاً من الفصائل العسكرية الناشطة شمالي سوريا، بمن فيهم مقاتلو عملية "درع الفرات".

الفيلق الأول المزمع تأسيسه سيضم تجمع "فاستقم كما أمرت"، إضافة إلى "جيش إدلب الحر" و"جيش الإسلام" وغيرهما من فصائل المعارضة المسلحة.

الهدف من عملية "درع إدلب" الجديد بحسب المصادر، هو السيطرة على محافظة #إدلب بالكامل، وإنهاء وجود المجموعات المتطرفة على رأسها تنظيما #داعش و #هيئة_تحرير_الشام أو #النصرة سابقا.

وأوضح #المرصد_السوري_لحقوق_الإنسان أن هيئة تحرير الشام قد أرسلت بالفعل حشوداً عسكرية مع أسلحة ثقيلة، تحسباً لاقتحام مقاتلي "درع الفرات" مدينة إدلب من جهة المعابر الحدودية مع تركيا، تمهيداً لبدء عملية "درع إدلب" المرتقبة.