مقتل 23 مدنياً إثر غارات للتحالف ضد داعش في دير الزور

قُتل 23 مدنياً على الأقل، الاثنين، جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة أميركية على مدينة #البوكمال التي يسيطر عليها تنظيم #داعش في شرق #سوريا على الحدود مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل 23 مدنياً على الأقل، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت فجراً مدينة البوكمال" في محافظة #دير_الزور.

ومن بين القتلى، وفق المرصد، 15 نازحاً على الأقل من مناطق سيطرة التنظيم في دير الزور والرقة وكذلك في #العراق المجاور.

واستهدفت الغارات منطقة سكنية في المدينة عند الثالثة فجراً، أثناء نوم السكان، ما يفسر حصيلة القتلى المرتفعة.

وأفاد المرصد بأن "تنظيم داعش حول شققا سكنية في المنطقة المستهدفة إلى مقار له".

وغالبا ما يلجأ تنظيم داعش في مناطق سيطرته إلى التمركز في الأحياء السكنية لتجنب غارات #التحالف الدولي الذي يستهدف مواقعه وتحركاته في سوريا والعراق منذ صيف العام 2014.

نساء ضحايا في ريف الرقة الشرقي

وتأتي حصيلة القتلى في البوكمال، الاثنين، غداة مقتل 12 امرأة على الأقل بغارات للتحالف أيضا على قرية تحت سيطرة المتطرفين في ريف الرقة الشرقي في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد الاثنين.

وبحسب المرصد، فإن التحالف استهدف بعد ظهر الأحد سيارات كانت تقل نساء يعملن في الزراعة أثناء عودتهن من الحقول الزراعية.

ويسيطر تنظيم داعش منذ العام 2014 على محافظة دير الزور النفطية بشكل شبه كامل، وعلى محافظة الرقة، معقله في سوريا، حيث يتعرض منذ تشرين الثاني/نوفمبر لهجوم تقوده قوات " #سوريا_الديمقراطية" التي تمكنت من التقدم على جبهات عدة.

ونجحت هذه القوات التي تضم مقاتلين عربا وأكرادا الأسبوع الماضي في طرده من مدينة #الطبقة الاستراتيجية. وهي حاليا على بعد كيلومترات عدة عن معقله في مدينة الرقة على أكثر من جبهة.