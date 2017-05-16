المعارضة تطالب إضافة "محرقة" صيدنايا إلى سلة الإرهاب

أفاد موفد العربية إلى #جنيف أن #المعارضة_السورية ستقدم للمبعوث الأممي ملفاً عن جرائم #الأسد ضد معتقلي #سجن_صيدنايا، وستطالبه بإضافة المحرقة إلى سلة #الإرهاب.

كما نقل موفد القناة أن دي ميستورا سيركز على طرح ملف الدستور الجديد للنقاش.

وكانت جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية قد انطلقت في جنيف بين وفدي #النظام و#المعارضة برعاية #الأمم_المتحدة.

من جهته، شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، على ضرورة محاسبة كل من يرتكب الجرائم في #سوريا، وذلك بعد أن كشفت الولايات المتحدة عن أدلة ترجح أن #النظام_السوري أقام محرقة لجثث #المعتقلين الذين تمت تصفيتهم بسجن صيدنايا.