فيديو من سوريا.. داعش يحطم الآثار في دير الزور

نشر #داعش تسجيلاً مصوراً الأحد، لعناصره وهم يحطمون #قطعاً #أثرية عثروا عليها في مدينة #دير_الزور شرقي سوريا.

ونشر التسجيل، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "دير الزور.. #تحطيم #تماثيل عثرت عليها هيئة الآثار في منطقة #الصالحية غرب البوكمال"، الواقعة على الحدود السورية العراقية.

وتحدث أحد عناصر التنظيم في التسجيل ، قائلاً إن ما تسمى بـ "اللجنة الشرعية" ارتأت تحطيمها، لكونها "أوثاناً تعبد من دون الله".

وكانت عدة مصادر إعلامية، أكدت أن التنظيم غالباً ما يدّعي تحطيمه للآثار ويوثق ذلك في تسجيلات مصورة، في حين يقوم بتهريبها ويبيعها سعياً للحصول على تمويل إضافي، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه في المناطق المتبقية تحت سيطرته.