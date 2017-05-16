مقتل 6 بتفجيرين بمخيم الركبان للنازحين السوريين

قال مسؤول من #المعارضة السورية إن سيارتين ملغومتين انفجرتا ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في مخيم الركبان للنازحين قرب الحدود مع الأردن في وقت متأخر أمس الاثنين.



وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.



وأضاف المصدر أن انفجارا وقع قرب مطعم بينما استهدف الثاني سوق المخيم على مقربة.



وقال محمد عدنان المسؤول بجماعة جيش #أحرار_العشائر التي تتولى أمن المخيم إن هناك ستة قتلى مدنيين على الأقل وإن من المتوقع أن يرتفع العدد.



وقال #داعش في بيان على وكالة أعماق التابعة له إن عناصره نفذوا الهجوم في مخيم الركبان حسبما أفاد موقع سايت الذي يراقب أنشطة الجماعات الإرهابية على الانترنت.



ويقع مخيم الركبان قرب الحدود المشتركة بين #سوريا والعراق والأردن ويقيم به نازحون وجماعات من المعارضة المسلحة منها جيش أحرار العشائر.