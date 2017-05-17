سوريا الديمقراطية تسيطر على قرى شمال وشرق الرقة

تتقدم #قوات_سوريا_الديمقراطية باتجاه إطباق الحصار على مدينة #الرقة، معقل تنظيم #داعش في سوريا، وعزلها بشكل كامل من الجهات الشرقية والشمالية والغربية.

وسيطرت هذه القوات، في الساعات الـ24 الماضية، على قرى الرشيد وأبو قبرة شمال وشرق الرقة.

ورغم هذا التقدم ببعض المواقع في الجهتين الشرقية والشمالية، لا تزال قوات سوريا الديمقراطية على بعد 40 كيلومتراً عن مدينة الرقة من جهة الغرب، فيما يسيطر التنظيم على كامل المنطقة الواقعة جنوب الرقة.

ولذلك لا تزال حركة عناصر "داعش" ممكنة من الجهة الجنوبية عبر التنقل على متن قوارب تعبر #نهر_الفرات. كما أن طريقهم مازالت سالكة إلى مدينة السخنة الاستراتيجية، معقلهم في ريف #حمص الشرقي، حيث يمكنهم الانتقال منها إلى محافظة #دير_الزور التي يسيطرون عليها بشكل شبه كامل.

كذلك تخطط قوات سوريا الديمقراطية للتقدم من شرق مدينة #الطبقة التي سيطرت عليها مؤخراً نحو بلدة #المنصورة الواقعة في ريف الرقة الغربي والتي تبعد 35 كيلومتراً عن مدينة الرقة.