دي ميستورا: سنركز على دستور سوريا وليس الانتقال السياسي

تتواصل لليوم الثاني جولة جديدة من محادثات السلام السورية في #جنيف بين وفدي المعارضة والنظام رغم أجواء التشاؤم، ومن المفترض أن تجتمع المعارضة مساء اليوم بالمبعوث الروسي #جينادي_غاتيلوف لمناقشة المسار السياسي واتفاق أستانا. هذا وينتظر المبعوث الدولي #ستيفان_دي_ميستورا من الوفود الرد على مقترحه بتشكيل آلية تشاورية لدراسة سلة الدستور.

وشنت المعارضة من خلال هيئة المفاوضات هجوما على وفد النظام واتهمته بعدم الجدية، مبدية في الوقت نفسه مواصلة التفاوض وعدم الانسحاب .

المعارضة قالت إنها بحثت مع الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، مسألة الدستور وأيضا المعتقلين مع رفض الأخير الخوض في الانتقال السياسي باعتباره من أكثر القضايا إثارة للجدل.

وتحدثت هيئة التفاوض بهذا الشأن عن تباعد في وجهات النظر بينها وبين الموفد الدولي.

وتأتي جولة التفاوض السادسة بعد تحقيق وُصف بالإنجاز في #أستانا، وتمثل بالتوصل لاتفاق المناطق الهادئة والذي تريد موسكو توسيعه ليشمل كافة الأراضي السورية.