تنامي قلق إيران من زيادة الوجود الأميركي شمال سوريا

تخطط #إيران لإنشاء ممر جديد يحقق طموحها بالوصول المباشر إلى مياه #البحر_الأبيض_المتوسط ليحل مكان المخطط القديم.

وأجبر نشر #الولايات_المتحدة لأعداد، ولو محدودة، من الجنود في الشمال السوري إلى جانب وحدات كردية، طهران على تعديل المسار القديم.

وتم نقل الخط البري الإيراني المفترض، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، 220 كلم جنوباً، حيث تخطط طهران للسيطرة على بلدة الميادين في #دير_الزور بعد السيطرة الكاملة على بلدة البْعاج العراقية، وذلك بأوامر من قائد فيلق القدس، الجنرال #قاسم_سليماني، وأمين عام منظمة بدر والقيادي في الحشد الشعبي، هادي العامري.

كما نقلت الغارديان عن مسؤولين عراقيين أن المسار الجديد سيمر من دير الزور إلى منطقة السخنة المجاورة، ومنها إلى #تدمر، ومن ثم إلى دمشق، ومن هذه النقطة، يفتتح الطريق إلى اللاذقية والبحر الأبيض المتوسط،

وهو أمر يضمن لإيران طريق إمداد بديلا لمياه الخليج التي تخضع للرقابة المشددة.