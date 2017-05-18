داعش يهاجم وسط سوريا وسقوط أكثر من 50 قتيلاً

قتل أكثر من 50 شخصاً، بينهم 15 مدنياً، الخميس في هجوم لتنظيم #داعش على قريتين تسيطر عليهما قوات النظام في محافظة حماة في وسط #سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: "شنّ تنظيم داعش فجر الخميس هجوماً على قريتي عقارب والمبعوجة في ريف #حماة الشرقي"، اللتين يقطنهما مواطنون من المسلمين السنة ومن أبناء الطائفة الإسماعيلية والعلوية.

وأسفر الهجوم بحسب عبد الرحمن، عن مقتل 15 مدنيا في قرية عقارب، بينهم 5 أطفال.

وقتل 3 أشخاص هم والد واثنين من أولاده ذبحاً على يد عناصر التنظيم وفق المرصد، الذي لم يتمكن من معرفة إذا كان القتلى الـ12 الآخرين قد أعدموا أم قتلوا خلال المعارك.

كما تسبب الهجوم بمقتل 27 مقاتلا من قوات الدفاع الوطني ومسلحين قرويين موالين للنظام، بالإضافة إلى العثور على 10 جثث أخرى لا تزال هويتها مجهولة، بحسب المرصد.

غالبية الجثث مقطعة الأوصال

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها عن مصدر طبي في مديرية صحة حماة "وصول 20 جثمانا إلى المستشفى بين نساء وأطفال من قرية عقارب الصافية". وأشار المصدر إلى أن "أغلبية الجثث مقطعة الرؤوس والأطراف".

وتمكن تنظيم داعش خلال الهجوم من التقدم والسيطرة على قرية عقارب وأجزاء من قرية المبعوجة المجاورة، بحسب المرصد.

وأوضح عبد الرحمن أن "قوات النظام وبرغم التعزيزات لم تتمكن حتى الآن من صد الهجوم". ولا تزال الاشتباكات مستمرة في المنطقة وامتدت إلى أطراف قرى مجاورة.

ودائما ما تتعرض مناطق سيطرة قوات النظام في ريف حماة الشرقي لهجمات المتطرفين. وشهدت قرية المبعوجة في آذار/مارس العام 2015 هجوما عنيفا داعش أعدم خلاله 37 مدنيا، بينهم طفلا، وخطف 50 آخرين.

وتتقاسم قوات النظام والفصائل #المعارضة وتنظيم داعش السيطرة على محافظة حماة المحاذية لست محافظات سوريا. ويتواجد تنظيم داعش أساسا في #الريف_الشرقي فيما تسيطر الفصائل المعارضة على مناطق في #الريف_الشمالي.