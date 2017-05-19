الحريري: المعارضة تطالب بانتقال سياسي في سوريا

في ختام جولة مفاوضات جنيف 6، أعلن رئيس وفد #المعارضة_السورية، #نصر_الحريري، الجمعة، أن من يحلم بمحاربة #الإرهاب في ظل بقاء #النظام_السوري واهم، مطالباً بانتقال سياسي في #سوريا تحت مظلة #الأمم_المتحدة.

وقال إن جولة المفاوضات شهدت مناقشة #الانتقال_السياسي وعقد لقاءات لمناقشة القضايا المتصلة بصياغة #دستور.

وأضاف الحريري في مؤتمر صحافي لوفد المعارضة السورية أن جهود محاربة الإرهاب والتدخلات الإيرانية تصب في مصلحة الشعب السوري، مشيراً إلى أن #إيران دولة مارقة وميليشياتها تنفذ مجازر بحق السوريين، مطالباً في الوقت ذاته بمحاسبة إيران على جرائم الحرب التي تمارسها في سوريا.

وأردف الحريري قائلاً إن النظام ليس لديه أي جدية في الوصول إلى حل سياسي، لافتاً إلى أن وفد المعارضة تقدم بمذكرة حول عمليات التغيير الديمغرافي التي ينفذها النظام، كما كشف عن معلومات تفيد أن نظام #بشار_الأسد أقام محرقة جثث أخرى في مقر المخابرات الجوية بحلب، وأن جرائم #داعش مستمرة وتتم بالتنسيق مع النظام.