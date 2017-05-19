ثلاثة صناديق جوّالة لانتخاب رئيس إيران في سوريا

أظهرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كثافة في عدد #الإيرانيين المقيمين في #سوريا، وذلك بعدما قامت "الجالية الإيرانية" في سوريا بالمشاركة في #انتخابات_الرئاسة الإيرانية، اليوم الجمعة.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن مراكز الانتخابات المخصصة للإيرانيين في سوريا شهدت إقبالاً ملحوظاً.

وأضافت الوكالة في خبرها أن #الناخبين الإيرانيين في سوريا "اصطفوا ينتظرون الإدلاء بأصواتهم".

وقال علي رمضان، المستشار الإعلامي في سفارة إيران بدمشق، إن إيران خصصت ثلاثة #صناديق "جوّالة" كي تجوب مدناً سورية "لتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين من الجالية الإيرانية في بقية #المحافظات_السورية".

وأضاف المستشار السالف أنه تم تخصيص صندوق انتخابي بمقام السيدة زينب في #ريف_دمشق، وصندوق انتخابي آخر في مقام السيدة رقية.

وقام الإيرانيون الموجودون في سوريا برفع وإظهار جوازات سفرهم أمام الكاميرات وهم يصطفون انتظاراً للإدلاء بأصواتهم.