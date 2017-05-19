وزير الدفاع الأميركي: استعدنا 90% من أراضي داعش

أكد وزير الدفاع الأميركي، #جيمس_ماتيس، الجمعة، "استعادة نحو 90% من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش"، موضحاً أن "داعش لم يعد قويا كما كان، ولكنه يبقى خطرا".

وقال في مؤتمر صحافي: "نواصل دعم قوات #سوريا_الديمقراطية التي استعادت مدينة #الطبقة من داعش".

ومن جانبه، أعلن #المبعوث_الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش #بريت_ماكغورك في المؤتمر الصحافي المشترك أن "نهاية التنظيم أصبحت قريبة".

وذكر أن "قوات التحالف الدولي تضيق الخناق على مصادر تمويل داعش".

وأشار إلى أن الحياة عادت لطبيعتها في مدينة الطبقة السورية التي شهدت المعارك فيها ضد داعش مقتل حوالي 100 من عناصر قوات "سوريا الديمقراطية" التي تدعمها أميركا.

‏وإلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية #جوزيف_دانفورد إن هناك توجيهات من الرئيس دونالد ترمب للإسراع في الحملة العسكرية ضد داعش.

وأضاف: "تخلصنا من وجود داعش في المنطقة الحدودية مع #تركيا".