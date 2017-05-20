سوريا.. داعش يعدم 19 مدنيا بينهم طفلان ويحرق الجثث

أعدم تنظيم داعش الجمعة 19 مدنياً، بينهم طفلان في قرية تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في محافظة #دير_الزور في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وتسلل عناصر التنظيم المتطرف، بحسب المرصد، إلى قرية جزرة البوشمس في ريف دير الزور الشمالي الغربي المحاذي لمحافظة #الرقة، وعمدوا إلى إعدام المدنيين الـ19، وبينهم طفلان وامرأتان، بإطلاق الرصاص في الرأس، كما أضرموا النيران بعدد من الجثث قبل أن ينسحبوا فجر السبت.

كما خطف التنظيم المتطرف، بحسب المرصد، "ثلاثة مقاتلين من مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل عربية وكردية يقود عملية عسكرية واسعة لطرد داعش من الرقة، معقلهم الأبرز في #سوريا.

يذكر أن #قوات_سوريا_الديمقراطية سيطرت في مارس الماضي على قرية جزرة البوشمس، بعدما كانت دخلت قبل أشهر إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، التي لا يزال المتطرفون يسيطرون على معظمها.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية منذ دخولها محافظة دير الزور من السيطرة على عدد من القرى في الريف الشمالي الغربي المحاذي لمحافظة الرقة.

وتنفذ هذه القوات، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ تشرين الثاني/نوفمبر حملة عسكرية واسعة لطرد داعش من الرقة. وباتت حاليا على بعد أربعة كيلومترات من شمال وشمال شرقي المدينة.