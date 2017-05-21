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انتهاء المرحلة الثالثة من تهجير حي برزة الدمشقي

المصدر: دبي – قناة العربية
حافلات نقلت مهجرين من حي البرزة في وقت سابق من هذا الشهر (أرشيفية)
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انتهت المرحلة الثالثة من تهجير أهالي #حي_برزة على الأطراف الشرقية لدمشق.

ودخلت الحافلات لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية مع #النظام_السوري في حي #برزة تمهيداً لإخراجهم باتجاه إدلب.

القافلة المؤلفة من 33 حافلة، تضم قرابة 1700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وكان النظام قد أعلن عن إنجاز جميع بنود اتفاق #التهجير الذي توصلت إليه مع فصائل #المعارضة_السورية، لإخراج المسلحين من منطقة #القابون على الأطراف الشرقية لمدينة #دمشق.

مقاتلان من المعارضة يركبان حافلة لإجلاء حي الوعر مقاتلان من المعارضة يركبان حافلة لإجلاء حي الوعر

وفي #حمص، انتهت المرحلة الأخيرة من اتفاق تهجير السكان من #حي_الوعر، حيث نقلت حافلات مقاتلين وعائلات إلى الشمال السوري، على أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية الحي.

وتقل الحافلات الأهالي من داخل الحي إلى شماله، حيث تفتش قوات #نظام_الأسد الأمتعة، وبعدها يبدأ سكان حي الوعر صعودهم الباصات التي تنقلهم إلى مكان بعيد عن بيوتهم.

من عملية الإجلاء في حي الوعر من عملية الإجلاء في حي الوعر

وهذه الجولة الـ12 من #التهجير_القسري لسكان حي #الوعر، الذين حملوا ما استطاعوا من أغراض بيوتهم وانتقلوا للسكن في مخيمات قرب مدينتي #جرابلس و #إدلب.

وتضم مرحلة التهجير الأخيرة نحو 2500 شخص بينهم 400 شاب والباقي نساء وأطفال وكبار في السن.

وكان تهجير سكان الوعر قد بدأ قبل شهرين بإشراف الشرطة العسكرية الروسية.

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