انتهاء المرحلة الثالثة من تهجير حي برزة الدمشقي

انتهت المرحلة الثالثة من تهجير أهالي #حي_برزة على الأطراف الشرقية لدمشق.

ودخلت الحافلات لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية مع #النظام_السوري في حي #برزة تمهيداً لإخراجهم باتجاه إدلب.

القافلة المؤلفة من 33 حافلة، تضم قرابة 1700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وكان النظام قد أعلن عن إنجاز جميع بنود اتفاق #التهجير الذي توصلت إليه مع فصائل #المعارضة_السورية، لإخراج المسلحين من منطقة #القابون على الأطراف الشرقية لمدينة #دمشق.

وفي #حمص، انتهت المرحلة الأخيرة من اتفاق تهجير السكان من #حي_الوعر، حيث نقلت حافلات مقاتلين وعائلات إلى الشمال السوري، على أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية الحي.

وتقل الحافلات الأهالي من داخل الحي إلى شماله، حيث تفتش قوات #نظام_الأسد الأمتعة، وبعدها يبدأ سكان حي الوعر صعودهم الباصات التي تنقلهم إلى مكان بعيد عن بيوتهم.

وهذه الجولة الـ12 من #التهجير_القسري لسكان حي #الوعر، الذين حملوا ما استطاعوا من أغراض بيوتهم وانتقلوا للسكن في مخيمات قرب مدينتي #جرابلس و #إدلب.

وتضم مرحلة التهجير الأخيرة نحو 2500 شخص بينهم 400 شاب والباقي نساء وأطفال وكبار في السن.

وكان تهجير سكان الوعر قد بدأ قبل شهرين بإشراف الشرطة العسكرية الروسية.