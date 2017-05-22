عملية إنزال للتحالف قرب دير الزور تقتل 8 من داعش

نفذت قوات #التحالف_الدولي إنزالاً جوياً بريف #دير_الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل ثمانية عناصر من تنظيم #داعش، وذلك في منطقة الحمضية بمحيط مدينة #البوكمال التابعة لريف دير الزور الشرقي، وفقاً لما أفادت مصادر إعلامية محلية، وسط حالة من الاستنفار في صفوف التنظيم بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن عناصر "داعش" فخخوا طرق عدة في محيط البوكمال بعد عملية الإنزال، كما حفروا #خنادق عديدة في المنطقة، لتحصين المدينة من عمليات مشابهة.

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأميركية قد نقلت، في نيسان/إبريل الماضي، عن مصادر في #البنتاغون أن عناصر "داعش" عززوا تمركزهم في دير الزور منذ شهرين. كما أوضحت المصادر أن المئات من مسؤولي وإداريي التنظيم غادروا الرقة باتجاه منطقة الميادين على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق دير الزور، لكن لجوء المتطرفين إلى هذه المنطقة لم يحم قياداتهم من الاستهداف الأميركي.