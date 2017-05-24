روسيا تتحدث من جديد عن وضع "دستور" لسوريا

مرة جديدة تأتي التصريحات الروسية لتثير مسألة حساسة، ألا وهي الدستور السوري، مستبقة أي قرار من المعنيين الأوائل بالأمر وهم السوريون أنفسهم، أو ممثلو المعارضة السورية الذين اجتمعوا في صولات وجولات خلال مفاوضات جنيف بجولاتها الست، أو محادثات أستانا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق أولي حول هذا الموضوع.

فقد شدد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في تصريحات له خلال "الساعة الحكومية" في مجلس النواب ( #الدوما_الروسي ) الأربعاء أن المفاوضات في #جنيف قد حققت أقصى ما يمكن في سياقها الحالي، مؤكداً على ضرورة بدء العمل إما في جنيف أو في #أستانا، لصياغة #الدستور_السوري الجديد وتحديد مستقبل البلاد. واعتبر شويغو أنه يجب بحث مبادئ الدستور نفسه، وكذلك آلية تبنيه، بالإضافة إلى آلية لانتخاب البرلمان وقيادة #سوريا.

أما في ما يتعلق بالجولة المقبلة من #مفاوضات_أستانا، المقررة في أوائل يوليو المقبل، قال إنه يجب على المشاركين المصادقة على الوثيقة الخاصة بالممرات الآمنة، التي يجب توسيعها حتى حدود مناطق تخفيف التوتر.