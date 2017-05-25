الجيشان الأميركي والروسي يكثفان اتصالاتهما في سوريا

أعلن مسؤولون في وزارة #الدفاع_الأميركية أن الجيشين #الروسي و #الأميركي يكثفان اتصالاتهما في #سوريا لتأمين الحماية للقوات التابعة لكل منهما، والتي باتت تعمل في نطاق يضيق أكثر فأكثر.

وقال قائد العمليات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جيفري #هاريجيان الأربعاء للصحافيين "كان لزاماً علينا أن نزيد" عملية تبادل المعلومات مع الروس "نظراً إلى تحرّكنا جميعا في نطاق جوي" بات يضيق.

وتتقدم قوات نظام #الأسد وحلفاؤها، بينهم روسيا، باتجاه شرق سوريا مقتربةً من المناطق، حيث يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة عمليات ضد تنظيم #داعش.

ويزيد هذا التقدّم من خطر وقوع حوادث بين القوات الموالية للنظام السوري وتلك التابعة للتحالف، في وقت لا تزال المفاوضات الدولية لحل الأزمة في سوريا متعثرة.

والأسبوع الماضي كان مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أعلنوا أنّ طائرات التحالف بقيادة واشنطن قصفت قافلة لمقاتلين موالين للجيش السوري كانت في طريقها إلى موقع عسكري، تتولى فيه قوات التحالف تدريب فصائل معارضة في منطقة التنف قرب الحدود الأردنية.