النظام السوري يمطر درعا بالصواريخ والبراميل المتفجرة

يواصل #النظام_السوري وحلفاؤه التصعيد العسكري على #درعا التي تتعرض لقصف جوي عنيف، إضافة لقصف صاروخي ومدفعي يكاد يكون غير مسبوق.

ونفذ الطيران الحربي 157 غارة ملقياً #براميل و #صواريخ استهدفت مدينة درعا خلال الـ48 ساعة الأخيرة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلات النظام قامت بـ47 غارة وألقت المروحيات 37 برميلا متفجرا، كما قصفت قوات الأسد 48 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض وألقت أكثر من 25 قذيفة صاروخية ومدفعية على درعا.

ويعكس قصف بهذا الحجم ربما متغيرات بدأ يفرضها الواقع على الأرض وعكسها أيضاً اشتباك كلامي بين #الأردن ونظام الأسد، تكفل #التحالف_الدولي، بقيادة #واشنطن، بالرد عليه الأسبوع الماضي عندما استهدف الطيران الحربي التابع للتحالف تحركاً لقوات موالية لنظام الأسد عند الحدود مع الأردن.

وسبق للأردن أن حذر من اقتراب أي ميليشيات من حدوده، وبعث برسالة مباشرة إلى #روسيا، حليفة الأسد، طالبها بعدم السماح لأي #ميليشيات_إيرانية أو أخرى تابعة لـ #حزب_الله بالاقتراب من حدوده. وقال إنه سيقوم بعمليات في العمق دون الحاجة لتدخل مباشر لقواته المسلحة في #سوريا من أجل ضمان سلامة حدوده.