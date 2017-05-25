فنانة سورية تعلن وضع بوطَين عسكريَّين على رأسها!

انضمت الفنانة السورية، #أنطوانيت_نجيب، إلى قائمة المرحبين بوضع البوط العسكري لجيش الأسد، على رؤوسهم. وقالت في حوار تلفزيوني إنها تضع ذلك البوط فوق رأسها.

ويشار إلى أن الفنانة نجيب أضافت بوطاً عسكرياً ثانياً، تضعه فوق رأسها، كما قالت لفضائية لبنانية، منذ عدة أيام، وهو بوط مقاتلي ميليشيات #حزب_الله التي تتورط بسفك دماء السوريين دفاعاً عن الأسد، وتأميناً لتغلغل ونفوذ #إيران في بلاد الشام.

وقالت الفنانة رداً على سؤال مقدم البرنامج، والمتعلق بالبوط العسكري لعناصر "حزب الله": "فوق رأسي".

ثم توجهت بتحية لزعيم ميليشيات "حزب الله" وعناصره الذين يشتركون مع النظام بسفك دماء السوريين أو تهجير ما تبقى منهم، قسرياً.

وعلى الرغم من أن اللاجئين السوريين هم أبناء بلدها الذين اضطرتهم حرب الأسد على اللجوء في مختلف أصقاع الأرض، هاجمت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب هؤلاء اللاجئين، في سابقة نادرة في هذا السياق، خصوصاً عندما قالت إنهم "يأكلون" لقمة ورزق أهل البلد الأصليين الذين يعيشون فيه كلاجئين، محرضة البلدان التي تؤويهم على اضطهادهم.

وسبق للفنان السوري، #زهير_عبد_الكريم، أن انهال على قدم جندي في جيش الأسد، لتقبيل البوط العسكري، ثم التقط صورة لنفسه وهو ينافح لتقبيل ذلك البوط، ثم نشرها عل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، متباهياً بما فعل، في شهر مايو/أيار من عام 2015.

أما الإعلامية كوثر البشراوي، فقد سبقت الجميع بتقبيل ذلك البوط، في شهر إبريل/نيسان من عام 2015، بعدما أحضرت معها بوطاً عسكرياً قالت إنه لجيش الأسد، على فضائية النظام السوري، وحملته أمام الكاميرات، ثم بدأت بتقبيله على الهواء مباشرة، قائلة: "هذا أغلى هدية في عمري".