روس وإيرانيون وأتراك يرسمون حدود "مناطق وقف التصعيد"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل #بوغدانوف، أن خبراء من #روسيا و #إيران و #تركيا سيقومون برسم #حدود مناطق وقف التصعيد في سوريا.

ورجح بوغدانوف إقامة حواجز على هذه الحدود لمنع تسلل مسلحين إليها، موضحاً أن الدول الضامنة ستشكل فرق عمل لدراسة الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن على الأرض، كما ستعمل على التوصل إلى اتفاق على الخرائط وترسيم الحدود الخارجية لمناطق وقف التصعيد.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، قد ذكر، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه سيسعى لتوسيع وقف التصعيد القائم في المناطق الأربع ليشمل باقي الأراضي السورية.

وقال لافروف خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية، إن بلاده توافقت مع تركيا وإيران ونظام الأسد والمعارضة المسلحة خلال اجتماع #أستانا_4 الأخير على مذكرة لتطوير مبادرة المناطق الأمنية التي اقترحها الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب سابقا، والتي أسست لاتفاق خفض التصعيد في 4 مناطق سورية، على أن تعمم هذه التجربة على جميع الأراضي السورية.