فرنسا تقر بنشر قوات خاصة في سوريا لمهام محددة

صرحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، سيلفي غولار، الخميس، أن #فرنسا لديها #قوات_خاصة إلى #سوريا، لكنها لا تنوي إرسال قوات برية لاستعادة #الرقة، معقل تنظيم #داعش.

وقالت غولار لإذاعة "أوروبا-1" إن "فرنسا ليست موجودة على الأرض في سوريا"، مشيرة إلى أن "هناك قوات خاصة تقوم بعمليات آنية، لكن إرسال قوات بشكل كثيف أمر مختلف".

كما أشارت إلى أن فرنسا تنفذ "كل حصتها في التحالف" الدولي ضد التنظيم بطائرات قتالية متمركزة في المنطقة. ويضاف إلى هذا مستشارون عسكريون وعناصر سلاح المدفعية الفرنسيون.

وتتكتم فرنسا بشكل عام بشأن استخدام قواتها الخاصة التي يقدر عددها ببضع عشرات من الأفراد في سوريا.

من جهتها، نشرت الولايات المتحدة 900 مستشار عسكري وقوات خاصة وعناصر في مدفعية مشاة البحرية (المارينز) شمال شرقي البلاد.

وقالت غولار إن "الفكرة حتى لدى الأميركيين، هي تكثيف القوات الحالية".