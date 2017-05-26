ما لا تعرفه عن الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة

توفي الموسيقار السوري# سهيل_عرفة، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري سانا في خبر عاجل "الموت يغيب الموسيقار الكبير سهيل عرفة عن عمر ناهز 82 عاماً".

ويشكل سهيل عرفة حالة مميزة بين جيله، حيث قدم اللون الشعبي بأصوات كبار الفنانين العرب.

ولد عرفة في حي الشاغور في قلب #دمشق عام 1935 وكانت انطلاقته الأولى من الإذاعة السورية كمغنٍ، لكنه آثر بعد ذلك سلوك درب التلحين فقدم أول ألحانه إلى الفنان السوري #فهد_بلان.

وتوالت ألحان سهيل عرفة عبر أصوات الفنانين كوديع الصافي وشادية ونجاح سلام وصباح.

كما أعطى الفنان الراحل العديد من الألحان لابنته الممثلة #أمل _عرفة منذ طفولتها وحتى دخولها مجال التمثيل. وغنت له أمل عرف" صباح الخير يا وطنا" التي لاقت نجاحاً كبيراً في #سوريا.

كان عرفة يعتبر أن ألحانه للأطفال هي أروع ما قدمه خلال مسيرته الفنية حيث نال عرفة جائزة ذهبية في مهرجان النقود الذهبية في إيطاليا عن أغنية "يا أطفال العالم".

وخلال 60 عاماً قدم عرفة بحسب رويترز نحو 1500 لحن لفنانين اكتشف بعضهم بنفسه كالفنانة السورية #أصالة_نصري، والتي قدمها طفلة في أغنيات من ألحانه.