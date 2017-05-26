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معركة البادية.. النظام السوري يسابق المعارضة لدير الزور

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من فصائل المعارضة السورية تتجه إلى دير الزور - أرشيفية
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أعلنت #قوات_النظام_السورية أنها سيطرت على منطقة كانت تحت سيطرة تنظيم #داعش جنوب البلاد، محرزة بذلك تقدماً جديدا قرب مناطق تسيطر عليها فصائل #المعارضة عند مثلث الحدود مع #الأردن والعراق.

وقالت وسائل إعلام سورية إن قوات النظام سيطرت أيضا على مناطق جنوب تدمر وشرق القريتين في جنوب شرقي #حمص.

ورأت المعارضة من جهتها أن النظام يحاول السيطرة على أراض شمال شرقي البادية لتعزيز #الحزام_الأمني للنظام حول #دمشق وتمهيدِ التقدم نحو دير الزور قبل وصول فصائل المعارضة.

وتأججت التوترات في منطقة البادية الأسبوع الماضي عندما شنّ التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضربة جوية ضد قوات موالية للنظام.

كلمات دالّة

#قوات النظام السورية, #داعش, #المعارضة, #الأردن, #حمص, #الحزام الأمني, #دمشق

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