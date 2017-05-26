معركة البادية.. النظام السوري يسابق المعارضة لدير الزور

أعلنت #قوات_النظام_السورية أنها سيطرت على منطقة كانت تحت سيطرة تنظيم #داعش جنوب البلاد، محرزة بذلك تقدماً جديدا قرب مناطق تسيطر عليها فصائل #المعارضة عند مثلث الحدود مع #الأردن والعراق.

وقالت وسائل إعلام سورية إن قوات النظام سيطرت أيضا على مناطق جنوب تدمر وشرق القريتين في جنوب شرقي #حمص.

ورأت المعارضة من جهتها أن النظام يحاول السيطرة على أراض شمال شرقي البادية لتعزيز #الحزام_الأمني للنظام حول #دمشق وتمهيدِ التقدم نحو دير الزور قبل وصول فصائل المعارضة.

وتأججت التوترات في منطقة البادية الأسبوع الماضي عندما شنّ التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضربة جوية ضد قوات موالية للنظام.