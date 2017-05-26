"سوريا الديمقراطية" تسيطر على ثالث أكبر سدود سوريا

أعلنت مصادر في #قوات_سوريا_الديمقراطية أنها سيطرت بشكل كامل على #سد_البعث بعد أن انسحب منه تنظيم #داعش.

ويعتبر سد البعث ثالث أكبر سد في #سوريا، ويبعد عن #سد_الفرات مسافة 27 كيلومتراً، كما يقع بين مدينتي #الطبقة و #الرقة.

من جهة أخرى، دعت مفوضية #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان كل القوى الجوية العاملة في سوريا إلى التمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين، معربة عن قلقها من قيام التنظيم باحتجاز المدنيين ومنعهم من مغادرة المناطق الواقعة تحت سيطرته.

ويأتي هذا بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن غارات #التحالف_الدولي شرق سوريا أسفرت عن مقتل 80 عنصراً من عائلات "داعش".