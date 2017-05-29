ترقب لتهجير آخر دفعة من أهالي حي برزة الدمشقي

من المنتظر أن يبدأ الأحد خروج الدفعة الرابعة والأخيرة من أهالي #حي_برزة الواقع عند الأطراف الشرقية للعاصمة السورية #دمشق، حسبما ذكر المرصد السوري.

وستضم تلك الدفعة من تبقى من الرافضين لما زعم #النظام_السوري أنها تسوية ومصالحة، أما وجهتهم الأخيرة فستكون #إدلب على أن ينقل من يرغب من المهجرين إلى #جرابلس في الشمال السوري.

ومنذ التاسع من مايو الحالي شهد حي برزة شرق دمشق تهجير ثلاث دفعات نحو الشمال السوري، ضمت مئات المقاتلين مع عوائلهم بناء على اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية، بعد أن فرضت قوات النظام وميليشياته حصاراً خانقاً على الحي لمدة 35 يوماً.

ومع إسدال الستار على آخر فصول تهجير حي برزة تكون قوات النظام وميليشياته قد استكملت سيطرتها على الأحياء الدمشقية الثلاثة برزة و #القابون و #تشرين.