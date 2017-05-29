لأول مرة.. التحالف يلقي مناشير تهديد لقوات نظام الأسد

في حادثة هي الأولى من نوعها، ألقت طائرات #التحالف_الدولي مناشير #ورقية على مناطق سيطرة قوات #النظام في البادية السورية تطالبه فيها بالابتعاد عن معبر #التنف الحدودي مع العراق.

وتأتي بعد أيام من استهداف طائرات التحالف لرتل عسكري لقوات النظام كان يحاول الاقتراب من المعبر.

وحسب ناشطين فإن التحالف طلب من قوات النظام الابتعاد عن المنطقة إلى حاجز #ظاظا والذي يبعد نحو 55 كيلومتراً عن التنف. ومنذ مطلع مايو الجاري تحاول قوات النظام بدعمٍ من ميليشيات حزب الله الوصول إلى المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني.

تحذيرات أميركية تمهد لمنطقة #آمنة سيجري الإعداد لها دبلوماسيا وعسكريا بين #واشنطن و #موسكو حسب ما ذكرت الشرق الأوسط، محادثات ستتناول مساحة المنطقة الآمنة والمجلس المحلي والمراقبين والمساعدات الإنسانية.

المنطقة التي تمتد من القنيطرة إلى #درعا وريف #السويداء وصولا إلى التنف ترفض واشنطن أي وجود لميليشيات #إيرانية فيها وإن أبدت ليونة حول وجود رمزي للنظام على معبر نصيب مع الأردن.

في حين ذكرت "الشرق الأوسط" أن واشنطن أبلغت موسكو بقبولها بدور روسي في سوريا مقابل خروج #الحرس #الثوري الإيراني.

تحركات أميركية ترمي حسب مراقبين إلى إفشال مخطط الهلال الإيراني بدءا من طهران مرورا بالعراق فسوريا وميليشيات حزب الله.