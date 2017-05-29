مقبرة جماعية تضم مئات الجثث شرق الطبقة

عثرت #قوات_سوريا_الديمقراطية الكردية، الأحد، على مقبرة جماعية شرق مدينة #الطبقة، دفن فيها تنظيم #داعش المئات من ضحاياه.

وذكرت المعلومات أن المقبرة تقع في منطقة صحراوية على مسافة أربعة كيلومترات شرق المدينة، التي سيطرت عليها "قوات سوريا الديمقراطية" في مايو.

وأضافت المعلومات أن مسلحي التنظيم جلبوا لهذه المقبرة جثث عناصر النظام السوريين والموظفين في مؤسسات تابعة للنظام، الذين أعدموا بعد الاستيلاء على المدينة في أغسطس 2014.

يذكر أنه في عام 2016، تم اكتشاف مقابر جماعية "داعشية" أيضاً في محيط مدينة #تدمر.