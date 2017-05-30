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لقاءات "سورية فرنسية" في باريس بهدف دفع "محادثات جنيف

المصدر: باريس – حسين قنبير
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان ايف لودريان سيستقبل اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي إلى #سوريا ستيفان #دي_مستورا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون قد استقبل اليوم أيضاً وفداً من الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة. وهذا اللقاء لم يكن على جدول لقاءات ماكرون الأسبوعي ولم يُعلن عنه مسبقاً، كما لم يعقبه أي مؤتمر صحفي.

وسيلتقي الوفد السوري المعارض مسؤولين فرنسيين آخرين، من بينهم وزير الخارجية #لو_دريان.

ويبدو أن أطراف هذه اللقاءات رغبت في أن تبقى بعيدة عن الإعلام لضمان نجاح الجهود المبذولة في إطارها وخصوصاً لناحية إطلاق جولة جديدة من محادثات #جنيف.

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