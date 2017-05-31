المعارضة السورية تشن هجوماً معاكساً في البادية

تدور اشتباكات عنيفة منذ الفجر بين قوات #النظام، المدعمة بالمسلحين الموالين لها، وفصائل #المعارضة_السورية، التي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية، على محاور في #البادية السورية، وذلك إثر هجوم معاكس لمقاتلي الفصائل على مواقع لقوات النظام في ريف #حمص الجنوبي الشرقي.

وكانت قوات الأسد قد استعادت نحو ستة آلاف كيلومتر مربع من البادية السورية في ريفي دمشق وحمص، فيما عمد #التحالف_الدولي لوقف تقدم قوات النظام والميليشيات عبر استهداف رتل لها كان متوجهاً نحو #معبر_التنف على الحدود العراقية قبل نحو أسبوعين.

ويحاول النظام، بحسب المعارضة، السيطرة على أراض شمال شرقي البادية لتعزيز الحزام الأمني حول #دمشق وتمهيد التقدم نحو دير الزور قبل وصول الفصائل.