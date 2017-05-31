رياض حجاب بعد لقاء ماكرون: فرنسا مازالت تدعمنا

أكد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في #المعارضة_السورية الدكتور #رياض_حجاب في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" بعد لقاءاته في# باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون ووزير الخارجية جان ايف لودريان والمبعوث الأممي إلى سوريا #ستيفان_دي_مستورا، أن الرئيس الفرنسي بعث برسالة لفرنسا وللعالم وللشعب السوري مفادها أن #فرنسا مازالت على موقفها الداعم والمؤيد لتطلعات الشعب السوري، بتحقيق الانتقال السياسي من الحالة الديكتاتورية إلى الحالة الديمقراطية وتحقيق العدالة.

وقال حجاب: لقد أكدنا كمعارضة سورية أننا شركاء مع المجتمع الدولي لمحاربة #الإرهاب الذي جلبته #إيران وميليشياتها العابرة للحدود، ومنها ميليشيا #حزب_الله الإرهابي، كما بحثنا مع الرئيس ماكرون التصعيد الذي يعد له النظام السوري وإيران في مختلف أنحاء #سوريا وخاصة على الحدود السورية - العراقية.

وأضاف حجاب أن القمم الثلاث التي عقدتها #الرياض بمشاركة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ستسرع بالقضاء على الإرهاب الذي جلبته إيران، وخروج ميليشياتها من سوريا والعراق وبالنسبة لنا كمعارضة نحارب #داعش وديكتاتورية نظام #بشار_الأسد، وقد أعطت هذه القمم رسائل واضحة لإيران بأنها لا يمكن أن تستمر بتخريب المنطقة.

وبالنسبة للمفاوضات السورية السورية القادمة في جنيف، قال حجاب: بعد رفض النظام السوري عقد الجولة الجديدة من المفاوضات في شهر رمضان اتفقنا مع السيد دي مستورا بعقدها بعد شهر رمضان.

وعلى هامش الزيارة، عقد حجاب لقاء مع تنسيقية باريس للمعارضة السورية وأطلعهم على مباحثاته في باريس وطالب اللجان الخاصة بالعمل المدني بضرورة الاستمرار بالتظاهرات والاعتصامات حتى إزالة النظام الديكتاتوري لبشار الأسد.