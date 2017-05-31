سوريا.. موسكو تستهدف فصائل مدعومة من واشنطن قرب التنف

أكدت فصائل من #المعارضة_السورية التي تدعمها واشنطن، تعرضها للاستهداف بقصف جوي نفذته #مقاتلات_روسية، أثناء محاولة التقدم في #البادية السورية، لدحر قوات النظام و #الميليشيات الموالية لها.

ووفقاً لما نقلت وكالة "رويترز" عن الفصائل فإن ستة مقاتلات روسية قصفت مواقعهم التي تقدموا إليها باتجاه منطقة حاجز ظاظا الاستراتيجي، قرب قرية سبع بيار التي تقع على الطريق الدولي الذي يصل #دمشق ببغداد.

وأكد المتحدث باسم جيش أسود الشرقية أن #المقاتلات كانت روسية بحسب ما تبين من التشكيل الذي كانت تحلق به، والعلو المرتفع الذي لا تتمكن طائرات النظام الحربية من الوصول إليه.

وأضاف أن المقاتلات الروسية قصفت قواتهم لدى تقدمها وكسرها دفاعات #الميليشيات_الإيرانية القريبة من #حاجز_ظاظا.

يأتي ذلك فيما كان #المرصد_السوري_لحقوق_الإنسان قد أفاد بأن اشتباكات عنيفة تدور منذ فجر الأربعاء بين قوات النظام مدعمة بالميليشات، وجيش أسود الشرقية وقوات أحمد العبدو ومقاتلين من فصائل أخرى مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية.