ماكرون يؤكد للمعارضة السورية دعمه للانتقال السياسي

التقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة برئاسة #رياض_حجاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف #لودريان.

وأكد حجاب خلال اللقاءين التزام #المعارضة_السورية بالعملية السياسية في سوريا ودعمها لأي اتفاق يسهم في تنفيذ القرارات الأممية.

كما بحث وفد المعارضة السورية مع #ماكرون التصعيد الذي يعد له النظام السوري وحلفاؤه في مختلف أنحاء سوريا، وخاصة على الحدود السورية-العراقية.

من جانبه، أكد ماكرون خلال اللقاء دعمه للانتقال السياسي في #سوريا. وقال بيان للرئاسة الفرنسية إن ماكرون تحدث عن التزامه الشخصي تجاه الملف السوري ودعمه للمعارضة السورية في ضوء العمل من أجل الانتقال السياسي.