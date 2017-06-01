مقتل مؤسس "أعماق".. وكالة الموت الداعشية

كشف شقيق مؤسس وكالة "أعماق" الإخبارية التابعة لتنظيم داعش، #ريان_مشعل، على موقع #فيسبوك أن أخاه قُتل في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في #الميادين بمحافظة #دير_الزور شرقي سوريا.

وجاء في المنشور على فيسبوك أن مشعل وطفلته قتلا في منزلهما بمدينة الميادين، بحسب ما أوردت "رويترز".

كما تداول نشطاء من المعارضة السورية نبأ مقتل مشعل على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين لم يعلن التنظيم عبر أي من منصاته مقتله.

إلى ذلك، قالت ريتا كاتس، مديرة خدمة #سايت للمراقبة ومقرها الولايات المتحدة عبر تويتر، إن ضربة للتحالف قتلت مشعل على ما يبدو في دير

الزور.

1) Breaking: A founder of #ISIS' Amaq allegedly killed by coalition airstrike in DeirZour. Identified as "Barra'a Kadek" AKA"Rayyan Mesha'al pic.twitter.com/XHUSNr6BMe — Rita Katz (@Rita_Katz) May 31, 2017

أحد مؤسسي "أعماق"

ويعتبر ريان مشعل واسمه الحقيقي #محمد_براء_كادك أحد مؤسسي #وكالة_أعماق التي تعتبر بمثابة الوكالة الرسمية لداعش. تأسست الوكالة عام 2014، و"قدمت نفسها الوكالة الأبرز لبث فيديوهات الموت الداعشية وأخبار التنظيم وعملياته الانتحارية.

بدأ مشعل نشاطه في حلب مع بداية الثورة السورية، عمل بعد فترة في شبكة حلب نيوز. انتقل عام 2013 إلى مدينة الباب، فالرقة ومن ثم الميادين.

التحق بتنظيم داعش أواخر عام 2013، وقبيل ذلك ظهر في بعض الإطلالات القليلة على قنوات تلفزيونية.

يذكر أن داعش خسر أيضاً في أبريل 2017 أحمد أبو سمرا، الملقب بأبو سليمان، المسؤول عن مجلة "دابق" و"رومية" الداعشيتين الصادرتين بالإنجليزية.